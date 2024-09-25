 محمود سعد يقدم حلقة خاصة من تونس في برنامج سولد أوت على CBC غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمود سعد يقدم حلقة خاصة من تونس في برنامج سولد أوت على CBC غدا


نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 2:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 2:43 م

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامجه "سولد أوت - كامل العدد" على قناة "CBC" ضمن سلسلة من 3 حلقات تحت عنوان "حكايات محمود سعد في تونس"، حيث يُعرض الجزء الأول يوم الخميس المقبل.

ويقدم محمود سعد حلقاته في حب تونس، حيث يتجول من سيدي بوسعيد إلى أبو الحسن الشاذلي إلى قرطاج ومسجد الزيتونة، ويسلط الضوء على الآثار والأسواق الشعبية والأكلات التقليدية والهريسة التونسية والرموز الثقافية، ضمن جولة مختلفة في تونس الخضراء.

وفي حلقة الجمعة من البرنامج، تقدم مي فاروق من على مسرح الجمهورية العريق حفلة جديدة من خلال البرنامج تطرب خلالها بأجمل أغاني الفترة الذهبية لوردة وأم كلثوم.

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