جوتيريش يدعو إلى وقف الحرب في السودان وإنهاء معاناة شعبه

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

ودعا جوتيريش إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين والعمل على انتهاج الحوار كوسيلة لحل النزاع في السودان، مشيداً بتعاون الحكومة السودانية في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين والمتأثرين بالحرب.

بدوره، أطلع البرهان، جوتيريش على الجرائم والانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في حق الأبرياء واستهدافها للبنيات التحتية والمستشفيات والمرافق العامة، وفقا لبيان مجلس السيادة السوداني.

وشدد البرهان على ضرورة أن تجد مثل هذه الانتهاكات والجرائم إدانة واضحة من المجتمع الدولي خاصة أنها تستهدف المدنيين العزل.

وأكد البرهان تعاون حكومة السودان مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الحقل الإنساني وتقديم كل ما من شأنه تسهيل عبور القوافل الإنسانية وتوصيل الإغاثة للمحتاجين، مشيراً إلى موافقة الحكومة على فتح معبر أدري على الحدود مع تشاد لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب.