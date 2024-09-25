رئيس بعثة الجامعة العربية: بايدن أغفل الاحتلال الإسرائيلي في حديثه عن الفصل العنصري

انتقد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنجاح العالم في القضاء على الفصل العنصري، وتجاهله الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ"القاهرة الإخبارية"، إن بايدن رئيسًا على وشك التقاعد، مضيفا أن الجميع لم يتوقع أي تغيير جذري في سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية الشرق الأوسط.

وأضاف أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 19 يوليو بأغلبية 124 صوتا، والذي يطالب إسرائيل بإخلاء الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام.

وأوضح أن المجموعة العربية طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير في غضون 3 أشهر بنهاية نوفمبر، مشيرا إلى أنه إذا لم تبدأ إسرائيل في الالتزام بتنفيذ القرار؛ فستعود بعثة المجموعة العربية إلى محكمة العدل الدولية لإصدار قرارات أخرى، وزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، قرارا غير ملزم يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 شهرا، مع فرض عقوبات على إسرائيل، مستندة إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 "غير قانوني"، وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت".

يذكر أنه اعتماد القرار بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 معترضا من بينهم "إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين" وامتناع 43 عن التصويت.