البيئة والتنمية المحلية يسلمان النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة الزينية بالأقصر

سلمت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، المدفن الصحي بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، من خلال اللجنة المختصة والمشكلة من وزارات البيئة، التنمية المحلية، الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة الأقصر، وهي اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة في بيان، منذ قليل، أن المدفن يقع على مساحة 5 أفدنة، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، وتبلغ مساحة الخلية حوالي 2.2 فدان، بتكلفة 21 مليون جنيه.

ويوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير، ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هذا يأتي في إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك طبقًا للقانون رقم 202 لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وفى ظل العمل التشاركي بين الوزارات الفاعلة.

ويأتي هذا ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعني بتطوير البنية التحتية، ويتضمن غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن من المخلفات.

من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمنطقة المدامود بمدينة الزينية تبلغ حوالي 21 مليون جنيه، مشيرة إلي أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة إسنا بتكلفة 33 مليون جنيه ضمن عقد تنفيذ المرحلة الأولى وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الأقصر 54 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بالإسراع في تنفيذ مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطنين بتحسن ملموس في تلك الخدمة، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات.

وأكدت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن في تنفيذ المنظومة، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.



