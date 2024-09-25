ترامب: بايدن وهاريس جرا الولايات المتحدة إلى الحرب في أوكرانيا

اتهم المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بأنهما جرا الولايات المتحدة إلى الحرب في أوكرانيا وأن واشنطن عالقة في النزاع.



وقال ترامب خلال تجمع لمؤيديه في ولاية جورجيا، يوم الثلاثاء: "رأيناه (بايدن) يتحدث أننا سننتصر. ونحن عالقون في هذه الحرب... وإذا أصبحت رئيسا فإنني سأبدأ بالمفاوضات، وأنا سأحقق ذلك ونحن سنتجاوز هذا".



وأشار ترامب إلى أنه سيكون من الصعب تحقيق الانتصار على روسيا، قائلا إن "بايدن يقول إننا لن ننسحب قبل أن ننتصر. وماذا إن انتصروا هم (الروس)؟ إنهم يقومون بذلك، هم يحاربون".

وتابع: "قال لي أحد مؤخرا: "إنهم انتصروا على هتلر ونابليون"، وهم يقومون بذلك ويحاربون".

ويأتي ذلك على خلفية زيارة الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وقد يلتقي أيضا بدونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يقدم زيلينسكي للجانب الأمريكي خلال زيارته ما يسميه "خطة الانتصار".