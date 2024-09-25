توجيه تهمة محاولة اغتيال ترامب ضد المرشح الجمهوري ريان روث

قدم ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء تهمة محاولة اغتيال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لريان ويسلي روث، الذي قالوا إنه قام بالتخييم خارج ملعب جولف الرئيس السابق في ويست بالم بيتش بفلوريدا لساعات، مسلحا ببندقية وجّهها عبر سياج معدني نحو الحفرة التالية التي كان الرئيس السابق متجها إليها في 15 سبتمبر.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن روث كان يتعقب ترامب في فلوريدا لأكثر من شهر، حيث أظهرت بيانات هاتفه المحمول وجوده في ملعب الجولف ومقر إقامة ترامب في مار-إيه-لاجو على مدار عدة أيام بين 18 أغسطس ويوم اعتقاله، بحسب شبكة (سي إن إن).

وفي البداية، وُجهت إلى روث تهمتان تتعلقان بحيازة السلاح، بما في ذلك طمس الرقم التسلسلي لبندقية وحيازة سلاح ناري رغم إدانته سابقا.

وأظهرت وثائق المحكمة أن القاضية أيلين كانون، المعينة من قبل ترامب والتي كانت قد أشرفت سابقا على قضية الوثائق السرية ضد الرئيس السابق وأسقطتها لاحقا، تم تعيينها بشكل عشوائي للإشراف على هذه القضية.