ارتفاع حالات الانتحار في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى منذ 13 عاما خلال عام 2024

سجلت كوريا الجنوبية، أعلى عدد من حالات الانتحار منذ 13 عاماً خلال عام 2024، حيث أصبح الانتحار السبب الرئيسي للوفاة بين من هم في الأربعينات من عمرهم أو أصغر.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب الإحصاء الكوري، قال إن عدد حالات الوفاة بلغ 358 ألفاً و569 حالة خلال العام الماضي، بارتفاع بنسبة 1.7% مقارنةً بعام 2023.

وقال المكتب، إنه تم تسجيل 702.6 حالة وفاة بين كل 100 ألف كوري جنوبي العام الماضي، بارتفاع بنسبة 1.9% مقارنةً بعام 2023.

وأظهرت بيانات المكتب، أن السرطان كان سبب 24.8% من حالات الوفاة عام 2024، يليه أمراض القلب بنسبة 9.4%، والالتهاب الرئوي بنسبة 8.4%. ومثلت العوامل الثلاثة أكثر من 42% من إجمالي حالات الوفاة.

ومن ناحية أخرى، كان الانتحار خامس أكبر سبب للوفاة بين الكوريين الجنوبيين بنسبة 4.1%.

وأقدم 14 ألفاً و872 شخصاً على الانتحار العام الماضي، بارتفاع بنسبة 6.3% مقارنةً بعام 2023. ويمثل هذا الرقم 29.1 حالة وفاة بين كل 100 ألف كوري جنوبي، فيما يعد أعلى مستوى منذ عام 2011.

وكان الانتحار السبب الرئيسي للوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عاماً في كوريا الجنوبية خلال عام 2024، وثاني أكبر سبب للوفاة بين من هم في الخمسينات من عمرهم.