تنظم دار الرواق للنشر والتوزيع حفل توقيع وإطلاق كتاب "بوب فيكشن.. كيف غيرت روايات الجيب حياتي" للكاتب والروائي أحمد عبد المجيد، وذلك يوم السبت المقبل، في الساعة السادسة مساء، بمكتبة ديوان مصر الجديدة، ويناقشه الكاتب والناقد إيهاب الملاح.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:

"هذا الكتاب ليس دراسة في روايات الجيب أو تاريخا لها بقدر ما هو عرض لتجربة شخصية في قراءة تلك الأعمال وتأثيرها على أجيال كاملة يحاول الإجابة على سؤال: ماذا قرأنا، ولماذا قرأنا، وكيف تأثرنا بما قرانا.

هذا كتاب مكتوب بشغف طفل أردت من خلاله أن أسترجع ذكرياتي مع الأعمال المؤسسة التي وضعتني على أول طريق القراءة ثم الكتابة، أن أتناول محطات رئيسية مررت بها أثناء إبحاري وسط عالم كتيبات الجيب، أو البوب فيكشن أن أضع بين يدي القارئ شغفي القديم ممزوجا بالنظرة النقدية التي اكتسبتها مع الأيام.

هذا الكتاب محاولة تذكير بأعمال أمتعتنا رسالة تقدير لأعمال جميلة منحتنا البهجة بلا حدود، وسعي لفهم العوالم التي ساهمت في تشكيل عقولنا ووعينا في مرحلة مبكرة وحرجة من أعمارنا."