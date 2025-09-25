 الدنمارك: استهداف مطاراتنا بهجوم هجين مرجح تدبيره من جانب جهة محترفة - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 11:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الدنمارك: استهداف مطاراتنا بهجوم هجين مرجح تدبيره من جانب جهة محترفة

كوبنهاجن - (د ب ا)
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:31 ص | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:31 ص

أعلن وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، أن الطائرات المسيرة التي تم رصدها مؤخرا فوق عدة مطارات دنماركية تعد جزءا من هجوم هجين، من المرجح أن يكون مدبرا من جانب جهة محترفة.

وأدلى بولسن بهذه التعليقات في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن.

وكان قد تم إغلاق المجال الجوي في مطار ألبورج بشمال الدنمارك مؤقتا أمس الأربعاء، بعد رصد طائرات مسيرة، حسبما قالت الشرطة، بعد يومين من وقوع حادث مماثل بالقرب من مطار كوبنهاجن.

وقالت شرطة شمال يوتلاند على منصة (إكس) إن الضباط كانوا في الموقع ويجرون التحقيقات.

وأكد مارتن سفيندسن، مدير المبيعات والتسويق بالمطار، الإغلاق لوكالة الأنباء ريتساو. وأفاد موقع تتبع الرحلات "فلايت رادار 24" بتحويل ثلاث رحلات واردة إلى مطارات أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك