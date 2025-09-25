الدنمارك: استهداف مطاراتنا بهجوم هجين مرجح تدبيره من جانب جهة محترفة

أعلن وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، أن الطائرات المسيرة التي تم رصدها مؤخرا فوق عدة مطارات دنماركية تعد جزءا من هجوم هجين، من المرجح أن يكون مدبرا من جانب جهة محترفة.

وأدلى بولسن بهذه التعليقات في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن.

وكان قد تم إغلاق المجال الجوي في مطار ألبورج بشمال الدنمارك مؤقتا أمس الأربعاء، بعد رصد طائرات مسيرة، حسبما قالت الشرطة، بعد يومين من وقوع حادث مماثل بالقرب من مطار كوبنهاجن.

وقالت شرطة شمال يوتلاند على منصة (إكس) إن الضباط كانوا في الموقع ويجرون التحقيقات.

وأكد مارتن سفيندسن، مدير المبيعات والتسويق بالمطار، الإغلاق لوكالة الأنباء ريتساو. وأفاد موقع تتبع الرحلات "فلايت رادار 24" بتحويل ثلاث رحلات واردة إلى مطارات أخرى.