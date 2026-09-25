غواصون ينتشلون 52 جثة بعد انقلاب عبارة في إندونيسيا



انتشل غواصون في إندونيسيا إجمالي 52 جثة في عملية استمرت عدة أيام، أعقبت انقلاب عبارة في البحار الهائجة في وقت سابق من هذا الشهر، طبقا لما ذكره مسؤولون اليوم الجمعة.

وكانت السلطات قد أنقذت 108 أشخاص، لكن 83 شخصا لا يزالون مفقودين.

وكانت العبارة طراز "فيرجو ترانسبورت 8" في طريقها من مدينة سورابايا في إقليم جاوة الشرقية إلى مدينة بانجارماسين في إقليم كاليمنتان الجنوبي في جزيرة بورنيو وعلى متنها 243 شخصا، عندما أصدرت نداء استغاثة في 13 سبتمبر، يشير إلى أن العبارة تميل في البحار الهائجة وسط أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (عشرة أقدام).

وعلمت السلطات لاحقا أن العبارة انقلبت في المياه في أرخبيل ماساليمبو في بحر جاوة.

وخلال عملية البحث، انتشل الغواصون جثث ركاب بعد أن حطموا نوافذ العبارة تحت الماء لدخولها. وقالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية أنه يتم نشر جميع الموارد المتاحة في عملية البحث.

وقال محمد سيافي، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الإندونيسية "تركيزنا الرئيسي يتمثل في العثور على الضحايا المفقودين وتقديم الدعم النفسي لأسرهم".