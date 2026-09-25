أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة في بيان، أهمية تكاتف جهود جميع أطراف المنظومة الصحية، خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الصيدليات الخاصة تمثل شريكًا مهمًا في دعم التوعية الصحية والسكانية، لما لها من تواصل مباشر ويومي مع المواطنين، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية والجهات المهنية والمجتمعية لخدمة الأسرة المصرية.

وأضاف، أنه تزامنًا مع اليوم العالمي للصيادلة، الذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، تحت شعار هذا العام "تمكين الصيادلة من أجل مستقبل صحي أفضل"، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، بالتعاون مع نقابة صيادلة المنيا، إعداد برنامج تدريبي لأصحاب الصيدليات الخاصة، ضمن مبادرة «الصيدلية الداعمة للأسرة» التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان برعاية ودعم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بهدف تعزيز الدور المجتمعي للصيدليات في تقديم المشورة الصحية والسكانية السليمة، ودعم جهود التوعية بتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية ستتولى تدريب الصيادلة المشاركين من خلال برنامج متخصص يتضمن محتوى المشورة الصحية والسكانية، بما يمكنهم من تقديم المعلومات بصورة علمية صحيحة، مؤكدة أهمية مشاركة أصحاب الصيدليات في المبادرة والاستفادة من البرنامج التدريبي، بما يعزز دور الصيدلي كشريك فاعل في رفع الوعي الصحي وخدمة المجتمع، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتدعو مديرية الصحة ونقابة صيادلة المنيا، في بيان لها، جميع أصحاب الصيدليات الخاصة الراغبين في المشاركة والاستفادة من البرنامج التدريبي إلى التسجيل والانضمام إلى مبادرة «الصيدلية الداعمة للأسرة» من خلال الرابط:

https://forms.cloud.microsoft/r/wPGWkhfCHG