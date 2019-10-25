الجيش السوري ينتشر في ريف القامشلي لحماية السكان من العدوان التركي

وسع الجيش السوري، نطاق انتشاره في شمال ريف محافظة الحسكة، وحرك وحدات من مدينة القامشلي باتجاه الريف الشمالي الغربي للمدينة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك حماية السكان من "العدوان التركي".

وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، بأن عدة عربات عسكرية تقل عناصر من الجيش السوري، تحركت من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة، في وقت بدأت فيه وحدات الشرطة العسكرية الروسية، تسيير دوريات من المدينة باتجاه الحدود مع تركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن 300 عسكري من الشرطة العسكرية و20 مركبة مدرعة وصلت إلى سوريا في إطار مهامها للانتشار، في منطقة الحدود مع تركيا والمساعدة على ضمان سلامة السكان وتسيير الدوريات.