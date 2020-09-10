أوكرانيا تسجل 6088 إصابة و102 وفاة جديدة بكورونا

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سجلت أوكرانيا 6088 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 343 ألفا و498 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأحد- بأن البلاد سجلت 102 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6391 شخصا.

ووفقا للبيانات، فإن هناك 1753 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 141 ألفا و508 حالات.