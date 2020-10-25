ميرور تكشف قيمة انتقال حجازي لاتحاد جدة السعودي

اقترب أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش من الرحيل بشكل رسمي عن فريقه الإنجليزي، بعد إتمام إجراءات انتقاله لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي.

صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت مساء اليوم الأحد عن تفاصيل صفقة انتقال حجازي لصفوف اتحاد جدة قبل ساعات من انتهاء موعد الانتقالات الصيفية في السعودية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة وست بروميتش قد تلقت عرضاً من أجل حجازي لا يمكن رفضه وذلك بالرغم من أن المدرب سلافين بيليتش كان متمسكاً باستمرار مدافع منتخب مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجازي سيوقع مع اتحاد جدة قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات في صفقة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه استرليني وقد وافق وست بروميتش على هذه الخطوة بسبب توافر بدائل في الفريق.

وكان حجازي شارك يوم الاثنين الماضي في التعادل سلبيا مع بيرنلي، في أول ظهور له بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن موسم الانتقالات الصيفية في السعودية ينتهي اليوم 25 أكتوبر.

ويتبقى موسمان في عقد حجازي مع وست بروميتش الذي انضم له معارا من الأهلي في 2017 مقابل مليون يورو قبل أن يشتري النادي الإنجليزي عقده في يناير 2018 مقابل 5 ملايين يورو.

وشارك حجازي في 104 مباريات مع وست بروميتش وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.