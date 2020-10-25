شهدت لجان الوراق وأوسيم هدوءًا نسبيا في منتصف اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، واستمرت الإجراءت الأمنية المشددة والتواجد المكثف للشرطة المصرية.

وشهدت اللحظات الأولى لفتح اللجان خلال اليوم الثاني توافد بسيط للناخبين في وقت احتشد فيه أنصار المرشحين أمام اللجان الانتخابية بمدرسة العميد محمد فوزي مدبولي بالوراق ومدرسة الوراق الثانوية، فيما حرصت قوات الأمن على تسهيل دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع الالتزام بارتداء الكمامة، في إطار الحرص على منع تفشي فيروس كورونا.

وشهد محيط اللجان مشادة كلامية بين أنصار المرشحين، بسبب محاولات توجيه الناخبين ومناصرة المتواجدين لمرشحيهم، استدعت تدخل قوات الأمن باللجان الانتخابية لفض الاشتباك وإجبار المندوبين للابتعاد عن مقار اللجان، لضمان عدم تأثير مشادتهم على سير العملية الانتخابية.

وتواجدت حملة 100 مليون صحة للكشف على الأمراض المزمنة في عدد من اللجان الانتخابية بمنطقة الوراق، وحرص الطاقم الطبي بالحملة على الكشف على كل المتوافدين على اللجان للاطمئنان على صحتهم.

واستمر عدد من شباب الوراق في تنظيم العملية الانتخابية ومساعدة الناخبين على معرفة لجانهم الانتخابية وأرقامهم، حيث بدأوا في التواجد أمام المقرات الانتخابية منذ اللحظات الأولى لبدء توافد المواطنين في اليوم الثاني.

ويخوض 61 مرشحًا فرديا من أحزاب ومستقلين، بدائرة الوراق، حيث دفع حزب مستقبل وطن، بـ 3 مرشحين في الدائرة، بينما دفع حزب الحرية بمرشحين، فيما دفعت أحزاب بمرشح واحد لها ، كحزب المصريين الأحرار والشعب الجمهوري والوفاق الجديد وحزب النور ومصر القومي وحزب المؤتمر.

وتضم الدائرة الانتخابية أقسام؛ وراق الحضر ووراق العرب وقرى برطس والبراجيل والكوم الأحمر وشنباري والزيدية وزاوية نابت وأوسيم وسقيل والقيراطيين وصيدا والأبعدية وطناش وجزيرة محمد وبشتيل وجزيرة الوراق وكفر السلمانية.