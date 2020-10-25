هونج كونج: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 5295 حالة.

وذكرت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانغ شوك-كوان" -في تصريح اليوم- أن 5 من بين حالات الإصابة المسجلة وافدة من الخارج والحالة الأخيرة بعدوى محلية، مشيرة إلى أن الإصابة المحلية لرجل يبلغ من العمر 42 عاما، ولم تعرف مصدر إصابته حتى الآن.

يشار إلى أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في منطقة "هونج كونج" يقف عند 105 حالات، فيما لا يزال 108 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 12 مريضا في حالة حرجة.