رئيس مجلس المصالحة الوطنية في أفغانستان يدين الهجوم على مركز تعليمي بكابول

أدان رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله -بشدة- الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في منطقة "دشت إي برشي" غرب العاصمة كابول وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص بينهم أطفال.

ووصف عبدالله -حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأحد- هذا الهجوم بـ"غير الإنساني"، كما أكد أنه يتعارض مع المباديء والقيم الإسلامية.

وكانت وزارة الصحة الأفغانية قد أعلنت أمس السبت مقتل 18 شخصا وإصابة 48 آخرين جراء انفجار غرب كابول، ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عنه حتى الآن في حين نفت حركة "طالبان" تورطها فيه.