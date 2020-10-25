البطريرك الماروني يدعو الحريري لتجنب المحاصصة في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماره بشاره بطرس الراعي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إلى تخطي الشروط والشروط المضادة التي تضعها القوى السياسية اللبنانية، وتجنب المصالح والمحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن يلتزم مقتضيات الدستور وما يتطلبه إنقاذ لبنان في المرحلة الحالية.

وطالب بطريرك الموارنة -في كلمته خلال قداس عظة الأحد- من رئيس الوزراء المكلف، أن يعتمد التوازن والوفاق الوطني في تشكيل الحكومة، وقاعدة المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، واختيار أصحاب الكفاءة والأهلية والولاء للوطن بحيث تقترن المعرفة بالخبرة والاختصاص بالاستقلالية السياسية.

وقال "احذر الاتفاقيات الثنائية السرية والوعود، فإنها تحمل في طياتها بذور خلافات ونزاعات على حساب نجاح الحكومة"، مشيرا إلى أن احتياجات لبنان معروفة، وحالة المنكوبين جراء انفجار ميناء بيروت البحري ضاغطة، وأن شروط الإنقاذ الدولي صريحة؛ الأمر الذي يقتضي الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت قبل أيام قليلة وأفضت إلى اختيار 65 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.

وأعلن الحريري عقب تكليفه برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، أنه سيعمل على تشكيل الحكومة على نحو سريع، وأن هذه الحكومة ستتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وذلك لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان لوقف الانهيار الذي تشهده البلاد، والعمل في ضوء خطة "خريطة الطريق" الفرنسية التي تستهدف دعم ومساندة لبنان، وكذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدات.