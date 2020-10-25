كولومبيا: إصابات كورونا المؤكدة تصل إلى مليون حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كولومبيا مليون حالة، لتصبح بذلك ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تصل إلى هذا العدد في أقل من أسبوع.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، أن كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها 50 مليون قد شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة في شهر أغسطس الماضي ثم بدأت الأعداد في التراجع منذ ذلك الحين لكنها لا تزال تسجل حوالي 8000 إصابة جديدة في اليوم.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الأرجنتين بلغ مليون حالة يوم الإثنين الماضي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل بيرو والمكسيك إلى نفس العدد خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.