استقر هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي على القائمة التي سيخوض من خلالها لقاء الزمالك.
ويواجه الاسماعيلى فريق الزمالك غدًا ضمن منافسات الأسبوع الأخير لمسابقة الدوري الممتاز.
وقد شهدت القائمة عودة حمدي زكي وبيكيتي سيلفا وغاب عنها عمر الوحش ومحمد صادق وأحمد أيمن بسبب الإصابة.
وضمت القائمة:
حارس مرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.
الدفاع: محمد هاشم - محمد عمار – محمود البدري - محمد نصر - محمد بيومي
الوسط: عماد حمدي - محمود دونجا – نادر رمضان – محمد مخلوف – محمد الضرف – محمود عبد الله – عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي - مدحت فقوسه - بيكيتي سيلفا - محمد حمدي زكي - وجيه عبد الحكيم - أحمد مدبولي
الهجوم: شلونجو - حازم مرسي.