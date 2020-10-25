رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم في التعبير عن آرائهم، فيما دعا إلى أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها.

وذكر مكتب الكاظمي- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن ذلك جاء خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مقر قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد والشرطة الاتحادية؛ للاطمئنان على أداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين في تظاهرات اليوم.

وشدد على توجيهاته السابقة في التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة إزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة التفقدية، مجمل الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي اتخذتها القوات الأمنية؛ لضمان سلمية التظاهرات وسلامة المتظاهرين، فضلاً عن تأمين الممتلكات العامة والخاصة.