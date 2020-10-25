اجتماع أمني عراقي يؤكد ضرورة حماية المظاهرات

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، أحقية التظاهر السلمي وفقاً للحريات التي نص عليها الدستور العراقي، وأهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في الأماكن التي تجري فيها التظاهرات.

وقال بيان للحكومة العراقية إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس اليوم اجتماعاً استثنائيًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصص لمناقشة إجراءات حماية التظاهرات.

وشدد الاجتماع على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة، بتأكيد مساحة عمل كل جهاز أمني، وواجبات كل صنف من صنوف القوات الأمنية.

وأوضح المجلس أهمية التزام المتظاهرين بالتظاهر السلمي والانضباط والتعاون مع القوات الأمنية، وهو ما سيمكّن صوت المتظاهرين من الوصول إلى مقصده، ويوفر لأبنائنا المتظاهرين أقصى الحماية والحرية في التعبير.

وركز الاجتماع على أهمية تحلي القوات المسلحة أفراداً وتشكيلات، بروح الانضباط العالي والمهنية والاختصاص، تنفيذاً لواجبها المقدّس بتوفير الحماية للجميع ورفض أي اعتداء على القوات الأمنية.