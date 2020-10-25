هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون متهما إياه بمعاداة الإسلام.

وقال إردوغان في مدينة مالاطايا شرق الأناضول، اليوم الأحد إن ماكرون حالة مرضية يجب أن تخضع للفحص.

وكان إردوغان قد أدلى بتصريحات مشابهة أمس السبت حيث شكك في سلامة القوى العقلية للرئيس الفرنسي واتهمه بمعاداة الإسلام، وفي أعقاب ذلك استدعت فرنسا سفيرها في أنقرة للتشاور.

وتابع الرئيس التركي اليوم متهكما أن "الشخص" الجالس على رأس السلطة في فرنسا يشغل نفسه من الصباح حتى المساء بأردوغان.

وانتقد إردوغان من ناحية أخرى السياسي الهولندي خيرت فيلدرز، المعروف بعدائه للإسلام، لكن دون أن يذكر اسم السياسي اليميني الشعبوي صراحة، حيث تحدث اردوغان عن "صورة مشوهة نشرها نائب"، وحذره:" اعرف حدودك، اعرف حدودك".

كان فيلدرز شارك على تويتر صورة كاريكاتورية يظهر فيها الرئيس التركي يرتدي عمامة في شكل قنبلة، وكتب عليها فيلدرز "إرهابي".

وكانت دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية قد اكتسبت زخما في الدول الإسلامية ردا على دعم ماكرون للرسوم المسيئة لرسول الإسلام محمد.

وكان ماكرون قد صرح بعد أن تم قطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق من هذا الشهر بعدما عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد في أحد الفصول الدراسية، بأن فرنسا "لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية".

وتم عرض الرسوم أول أمس الجمعة على مبان حكومية في فرنسا، ما أثار ضجة في العالمين العربي والإسلامي.