ضبط المتهم بقتل شخصين في القليوبية: خطفتهما وملقتش مكان أحتجزهما فيه فقتلتهما

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن القليوبية، في كشف غموض العثور على جثتين بإحدى المجاري المائية في القليوبية، وضبط قاتلهما.

بدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، بلاغ بالعثور على جثتين في إحدى المجاري المائية بدائرة المركز وانتشالهما، وتبين أنهما لكل من: طالب مقيم بدائرة المركز، وآخر مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة، بهما عيارين ناريين بالرأس، وعُثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهما الشخصية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إلى أن مرتكب الواقعة شخص مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، وألقي القبض على المتهم بعد تقنين الإجراءات واستهدافه.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، حيث اختمر فـى ذهنه فكرة ارتكاب جريمة خطف شخص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة، وفى سبيل ذلك تحصل على "طبنجة"، وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها، واستقل سيارة أجرة عاقدا العزم على سرقة السيارة لاستخدامها فى اختطاف شخص، وقام بإطلاق عيار نارى على قائدها فأودى بحياته، ونقل جثته وألقاها بمكان العثور عليها.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك اتصل بالمجنى عليه الثانى "من أهالى القرية محل سكنه" باستخدام هاتف السائق واستدراجه لمكان العثور عليه بهدف خطفه، إلا أنه اكتشف عدم تدبير مكان لاحتجازه، فتخلص منه عن طريق قتله وإلقاء جثته بمحل العثور عليه، وقرر بأنه استعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين، وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة بادعاء تسليم السيارة لمالكها، وقام بإنزال صديقه والسير بالسيارة لمسافة وأضرم النيران بها.

وأرشد المتهم عن السيارة وتبين تفحمها، وعُثر بين رماد الحريق على 3 ظرف فارغة من ذات العيار، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجنى عليهما بتركه بين مقاعد أحد الأوتوبيسات الأجرة، وتوصل الأمن لحائزه، كما أرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة "طبنجة - طلقات لذات العيار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.