الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت أسعار الدولار استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، في معظم البنوك العاملة في مصر.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، ارتفعت أسعار اليورو بمقدار 1 - 3 قروش شراء وبيعا، ففي بنكي مصر والأهلي سجلت 18.20 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

كما ارتفعت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي، لتسجل 18.22 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 18.22 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع، ففي بنكي مصر والأهلي، سجل 21.50 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي تراجع سعر الإسترليني ليسجل 21.53 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 21.52 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.