المتحدث العسكري عن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ: نبارك للشعب جني الثمار

هنأ العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الشعب المصري بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين: "نبارك للشعب المصري جني الثمار.. القرار جلل لإنجازات عظيمة تضاهي تضحيات الشهداء الأبرار".



وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.



وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".



وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".



وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".