رئيس حزب الإصلاح والتنمية: مد حالة الطوارئ توجه عام تستبعه خطوات أخرى

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي مد حالة الطوارئ ليس مفاجئًا بل يتماشى مع التوجه العام للدولة، موضحًا أن مصر منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أصبحت تولي اهتمامًا بما هو متعلق بالحياة السياسية والحزبية وحالة حقوق الإنسان وفي القلب منها حالة الطوارئ.



وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن مد حالة الطوارئ توجه عام تستبعه خطوات أخرى تؤكد أن مصر استعادت عافيتها واستقرارها، وأصبح ما كان استثنائيا في وقت ما لا ضرورة له الآن.



وأشار إلى أن مصر لديها من القوانين والإجراءات التي من الممكن اتخاذها للحفاظ على أمن وسلامة البلاد دون الحاجة لأي تطبيقات استثنائية في حالة طوارئ أو غيرها، متابعًا: «توجه متوقع وأتوقع المزيد من تلك الخطوات والقرارات التي تفرح المصريين وتعطي أملًا كبيرًا أن مصر حريصة على مؤسساتها وأبنائها وأنها في سبيلها لتكون دولة ديمقراطية مدنية حديثة».



وأوضح أن ردود الفعل خلال الساعات القليلة الماضية، إيجابية وتنم عن فرحة كبيرة، متابعًا: «الجميع يرحب به من كل الاتجاهات، الخارج يلتقط سعادة الشعب وأتصور أن الخارج سيشيد بالأمر ويؤيده».



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، قائلا: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».



وأضاف: «ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».