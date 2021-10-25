 عروض جوية وتخليد لذكرى أكتوبر بافتتاح احتفال تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية - بوابة الشروق
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عروض جوية وتخليد لذكرى أكتوبر بافتتاح احتفال تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

أحمد العيسوي
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 10:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 10:09 ص

قدمت تشكيلات جوية من القوات الجوية المصرية، عروضا في سماء الكلية الحربية حاملة أعلام أفرع القوات المسلحة، وعرض آخر تخليدا لذكرى حرب أكتوبر المجيدة، في افتتاح احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، صباح اليوم الاثنين.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، حفل تخرج دفعات جديدة لطلاب الكليات العسكرية، مجمعة في مقر الكلية الحربية، بحضور رئيسي مجلس النواب والشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويتضمن الاحتفال عرضا عسكريا يظهر المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال سنوات الدراسة.

كما يمنح الرئيس السيسي أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة أنواط الواجب.


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