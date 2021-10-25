افتتاح خزان مياه بسعة 6000 متر مكعب في البراجيل بالجيزة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه كريستيان بارجر رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، وأوليفر بارهيلي مفوض الأتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسيع، أعمال إنشاء خزان المياه الأرضي بمنطقة البراجيل في مركز أوسيم، ضمن مشروع تطوير منطقة أرض اللواء القطاع الخامس، الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة.

وأكد راشد، في بيان اليوم الاثنين، التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية على مدار سنوات، لافتًا إلى أنها شملت تطوير ورصف منطقة سوق ميت عقبة وإحلال وتجديد شبكات الإنارة بميت عقبة، إضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقتى ميت عقبة 1 و2 و3، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق ميت عقبة 1 و2، وأرض اللواء 2، وشمال المحور بمنطقة الصفطاوى.

أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروع خط طرد مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء ومد شبكات انحدار صرف صحى بمناطق الصفطاوى 1 و2 و3، وبمنطقة حرم الطريق الدائرى وبمناطق سلامة الراضى 1 و2 و3، لافتا إلى أن اليوم تم افتتاح أعمال إنشاء خزان مياه الشرب الأرضى بسعة 6000 متر مكعب والمبانى الملحقة به كثمرة جديدة للتعاون.

وأضاف أن تلك المشروعات ساهمت فى إحداث نقلة حضارية لسكان تلك القطاعات حيث استفاد منها 388.7 ألف مواطن، متابعا أنها ساهمت بشكل كبير في القضاء على ما كانت تعانيه من نقص فى بعض الخدمات، حيث ساعدت تلك المشروعات على توفير العديد من فرص العمل للمواطنين من أهالى المنطقة وتحقيق اكتفاءها من خدمات المرافق وتحسين حالة الطرق.

ومن جانبه، وجه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، الشكر للأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة؛ لما لمسه من تعاون مثمر خلال مراحل العمل، مع تطلعه لمزيد من التعاون في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أنه حضر فعاليات الافتتاح ممثلي مفوضة الاتحاد الأوروبي، وهند عبدالحليم نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس حاتم مكرم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.