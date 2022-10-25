استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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استشهد 6 فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم 5 في نابلس، ليلة الاثنين/ الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن اشتباكات مسلحة جرت إثر اقتحام قوات إسرائيلية خاصة محيط البلدة القديمة في نابلس تلاها دخول تعزيزات عسكرية للجيش وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "داهم شقة داخل البلدة القديمة في نابلس تستخدم كمختبر لصناعة العبوات الناسفة لنشطاء مركزيين في مجموعة (عرين الأسود) المسلحة، وقامت بتفجير المختبر"، مضيفا أنه خلال العملية تم استهداف عدد من المسلحين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 5 شبان وأصيب 20 آخرون وصفت حالة ثلاثة منهم، على الأقل، بالخطيرة خلال الاشتباكات في نابلس.

كما أعلنت الوزارة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح برام الله، خلال مواجهات على مدخل القرية.

وتم الإعلان عن إضراب شامل في محافظات الضفة الغربية حدادا على أرواح الشهداء الستة في نابلس ورام الله، وللتنديد بـ"جرائم" إسرائيل.

ووصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ما يجري من عدوان في الضفة الغربية بأنه "جريمة حرب"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن ذلك.

ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى "التدخل فورا لوقف العدوان وإنهاء هذا الاحتلال قبل أن تصبح الأمور أخطر بكثير مما تتصور إسرائيل وواشنطن".

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 182 بواقع 131 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة.

وفي المقابل، قتل 25 إسرائيليا في هجمات فلسطينية منذ بداية العام الجاري.