محامي شيرين عبد الوهاب ينفي سفرها للعلاج بالخارج

نفى ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، الأنباء المتداولة عن سفر شيرين للعلاج بالخارج برعاية الدولة.

وأكد "قنطوش" في تصريح خاص للشروق، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب مازالت في مصر وبصحة جيدة وتتلقى الرعاية اللازمة، مشير إلى أن ما يثار حول سفرها أقاويل كاذبة.

وأصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا منذ قليل، بشأن تداول العديد من الأخبار عن موكلته في أزمتها الأخيرة.

وقال في بيانه الصحفي: "حرصا عن الأخبار المنتشرة واستمرار التحقيق في النيابة العامة، وحرصًا على شعور أطفالها من هذه المهزلة بشكل عام، وأنها أصبحت مادة دسمة للإعلام، سوف أتقدم بطلب لسيادة النائب العام غدًا بمنع نشر أي أخبار حول هذه القضية حتى انتهاء التحقيقات، ومطالبة من سيادته من يخالف ذلك بمعاقبته".