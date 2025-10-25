 متحف اللوفر في باريس ينقل بعض المجوهرات بمرافقة الشرطة - بوابة الشروق
السبت 25 أكتوبر 2025 12:05 م القاهرة
متحف اللوفر في باريس ينقل بعض المجوهرات بمرافقة الشرطة

باريس - (د ب أ)
نشر في: السبت 25 أكتوبر 2025 - 10:10 ص | آخر تحديث: السبت 25 أكتوبر 2025 - 10:10 ص

بعد 5 أيام من عملية الاقتحام المذهلة لمتحف اللوفر في باريس، تم نقل جزء من مجموعة المجوهرات القيمة بالمتحف إلى بنك فرنسا لأسباب أمنية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الجمعة.

وذكرت إذاعة "آر تي إل" نقلا عن مصادر متطابقة أنه تم نقل القطع تحت حراسة الشرطة إلى خزائن البنك المركزي الفرنسي القريبة. وذكرت قناة "بي اف ام تي في" أيضا أنه تم تأكيد المعلومات.

وتم إخلاء متحف اللوفر وإغلاقه صباح الأحد الماضي بعدما اقتحم 4 لصوص ملثمين معرض أبولو، الذي يعرض جواهر التاج الفرنسي المتبقية.

وكسر اللصوص خزانتي عرض وسرقوا 8 قطع من المجوهرات كانت مملوكة لملكات وإمبراطورات فرنسيات، تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو "102 مليون دولار".

ووفقا لتقرير إذاعة "ار تي ال"، تم إيداع المجوهرات في قبو شديد الحراسة على عمق 26 مترا تحت الأرض، حيث يتم تخزين نحو 90% من احتياطيات الذهب في فرنسا هناك.

 


