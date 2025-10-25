سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، حادث اصطدام الباخرة السياحية "نايل ماركيز " بأحد أعمدة كوبرى كلابشة أثناء توجهها من مدينة أسوان إلى مدينة الأقصر دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

وأسفر الحادث عن تحطم جزئي لمقدمة الباخرة، بحسب مدير عام السياحة بأسوان ياسر جاد الرب والذي قال إنه تم التنسيق مع الشركة السياحية المالكة للباخرة، وتم نقل ركاب الباخرة بإجمالي 123 سائحًا إلى مدينة الأقصر لاستكمال برنامجهم السياحى فور دخولها للمراسى السياحية بمدينة إدفو.

وأضاف أنه تمت المعاينة المبدئية للباخرة " نايل ماركيز " حيث أتضح أن سبب الاصطدام نتيجة انفصال الدفة الإلكترونية بشكل مفاجئ، وسيتم تحويل الباخرة إلى ورشة الصيانة الفنية المختصة للإصلاح وإعادة إبحارها.

في نفس السياق كلف محافظ أسوان المهندس عيد كرومر مدير الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بأسوان بتشكيل لجنة متخصصة للمعاينة المبدئية لعمود الكوبري الذي اصطدمت به الباخرة السياحية.

وأكد المحافظ سلامة الكوبري والعمود الذي اصطدمت به الباخرة ، حيث لم يتأثر من هذا الإصطدام، وفي أمان كامل.