أعلن رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، اليوم السبت، أنه سيتوجه غدا الأحد إلى العاصمة الماليزية، كوالالمبور، للتوقيع على اتفاق سلام مع كمبوديا.

وقال أنوتين في تصريحات للصحفيين، إن مراسم التوقيع على الاتفاق ستقام صباح غد الأحد ليتمكن من العودة إلى بانكوك لحضور جنازة الملكة الأم بعد الظهر، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويجري توقيع اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا، بإشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع هذا الأسبوع في ماليزيا.

وأثارت وفاة الملكة سيريكيت، زوجة الملك الراحل بوميبول أدولياديج، أمس الجمعة، الشكوك حول حضور رئيس وزراء تايلاند اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" في كوالالمبور.

ومارس ترامب ضغوطا على تايلاند وكمبوديا لتوقيع إعلان سلام خلال جولته الآسيوية. وقال المتحدث باسم أنوتين في وقت سابق من هذا الشهر إن الرئيس الأمريكي استخدم طلبه بالتوصل إلى اتفاق كأداة للمساومة في المفاوضات التجارية، بحسب وكالة بلومبرج.

وقال وزير الدفاع التايلاندي الجنرال ناتافون ناركفانيت للصحفيين، في وقت سابق اليوم، إن أنوتين سيوقع شخصيا على اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا في ماليزيا، المعروف رسميا باسم إعلان العلاقات بين تايلاند وكمبوديا.