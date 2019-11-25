إطلاق اسم الشهيد محمد نصر على مدرسة ابتدائية بباب الشعرية

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد مجند محمد نصر عبدالغني، على مدرسة الشرفا الابتدائية بحي باب الشعرية، حيث تم رفع لافتة تحمل اسمه على المدرسة بحضور والديه.

وأكد عبدالعال، أن إطلاق أسماء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة على مدارس وشوارع القاهرة، يأتي عرفانًا وتقديرًا من المحافظة، لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن، لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها وتخليدًا لذكراهم العطرة.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده، وأن يقام احتفال سنوي بكل مدرسة تحمل اسم الشهيد في يوم ذكرى استشهاده للتذكرة بما قام به، ولتعريف أبناء المدرسة ببطولته وشجاعته وتضحيته وليكون قدوة للأجيال القادمة كما كان مصدر فخر لبلده.

وعبر والدا الشهيد عن ارتياحهم لإطلاق اسم نجلهم على المدرسة التي تلقى تعليمه بها في المرحلة الابتدائية، مؤكدين ثقتهم بأن رئيس الجمهورية والدولة لا ينسوا أبنائهم الذين ضحوا من أجل وطنهم بأرواحهم أبدًا.

يذكر أن الشهيد محمد نصر عبدالغني، كان طالبًا بمدرسة الشرفا الابتدائية سابقًا، والتحق بالجامعة العمالية وحصل على بكالريوس الهندسة، وتم تجنيده بسلاح المشاة، واستشهد في نهاية خدمته العسكرية إثر هجوم عناصر تكفيرية على أحد الأكمنة بسيناء مطلع العام الجاري.

وشهد الاحتفال النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب عن باب الشعرية، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، واللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، وعدد من قيادات المحافظة.