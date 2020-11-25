النمسا تسجل 5802 إصابة جديدة و90 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 5802 إصابة جديدة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا ب 1385 إصابة، يليها ستيريا 828 والنمسا السفلى 727، وتيرول 629، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 114.



وكان وزير الصحة ردولف انشوبير، قد أعلن أمس، أن حملة توزيع لقاح كورونا الجديد من المقرر أن تبدأ في أوائل يناير المقبل.



يُشار إلى أن الخبراء يتوقعون حدوث الموجة الثالثة من وباء كورونا هذا الشتاء في أوروبا عقب احتفالات عيد الميلاد والتي يرجح أن تشهد تهاونًا في قيود الخروج والحجر المنزلي.