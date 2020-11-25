محافظ أسيوط: حادث انقلاب سيارة بمحور هضبة مدينة ناصر محل تحقيقيات النيابة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حادث اشتعال النيران في سيارة مُحملة بالمواد البترولية بقرية درنكة محل تحقيقيات النيابة العامة؛ لتحديد المسؤولين عن صعود السيارة لمحور هضبة مدينة ناصر.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الحادث أدى إلى وفاة السائق والشخص الذي يرافقه، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا.

ولفت إلى أن السيارة تعرضت لحادث مروري أدى إلى سقوطها من على محور هضبة مدينة ناصر، موضحًا أن السقوط أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها؛ لأنها كانت محملة بمواد بترولية.

وأكد أن أجهزة الشرطة والحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث بشكل سريع ونجحت في السيطرة على الحريق، مضيفًا أن الحادث لم ينتج عنه سوى وفاة شخصين.

وأوضح أن محور هضبة مدينة ناصر تنفذه الدولة في أسيوط بطول 22 كم، مضيفًا: «المحور كلف الدولة ما يزيد عن مليار ونصف المليار، وهام لربط أسيوط العاصمة بالطريق الصحراوي ومدينة ناصر الجديدة».

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، في السيطرة على حريق نشب بسيارة مُحملة بالمواد البترولية، على متنها 59 ألف لتر بنزين 80، ما أدى لمصرع شخصين قائدها والتباع.