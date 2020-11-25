الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط عمليات إرهابية خطط داعش لتنفيذها في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت خلية لتنظيم "داعش" تخطط لتنفيذها في مقاطعة موسكو.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن جهاز الأمن الفيدرالي القول في بيان إنه "قمع أنشطة خلية تابعة لتنظيم داعش المحظور في روسيا، كان أعضاؤها يعتزمون ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في مقاطعة موسكو".



وتمكن عناصر الأمن الفيدرالي من اعتقال أحد عناصر الخلية في مقاطعة فلاديمير، وهو مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى"، دون أن يحدد البيان مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين.



وجاء في البيان أنه "تم ضبط عبوة ناسفة مليئة بمواد متفجرة وأشياء ووثائق أخرى في أماكن إقامة الإسلاميين المتطرفين".