نقيب الإعلاميين: لدينا مرصد على أعلى مستوى لمتابعة أداء مقدمي البرامج يوميا

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه «لا بد أن يعمل كل في مجاله على تقديم أفضل ما لدينا في قمة نهائي إفريقيا، لاقتناص هه المناسبة لتقديم أنفسنا جميعا بشكل جيد أمام العالم».

وأضاف سعدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «كل أنظار العالم تتجه صوب هذه القمة حتى في مبارياتها العادية على المستوى المحلي».

وتابع: «لدينا مرصد إعلامي بالنقابة على أعلى مستوى، لمتابعة كل القنوات، وتحديدًا البرامج الرئيسية فيها، لمتابعة أداء الإعلاميين يوميًا والوقوف على مدى التزامهم بمقومات المهنة من عدمه».

وأوضح أن قانون نقابة الإعلاميين لعام 2016، تلزم بأربعة أشياء في مثل هذه الاحداث، وهي: «ضرورة الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تعجل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، عدم تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية، احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي، التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع».

ولفت إلى أن المرصد الإعلامي للنقابة يتابع 34 محطة أو قناة وإذاعة يومية، مضيفًا أن جميع اطقم العمل بالبرامج يخضعون لضوابط ميثاق الشرف الإعلامي.