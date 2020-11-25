الكشف عن البوستر التشويقي الأول لفيلم هانوفيل

كشف القائمون علي فيلم "هانوفيل" عن البوستر التشويقي الأول للفيلم وذلك إستعدادا لطرحة قريبا للجمهور.



ينتمي "هانوفيل" لنوعية أفلام الإثارة والرعب المصرية والتي تتميز بطابع خاص عن نظيرتها الأجنبية، لكونها واقعية أكثر من غيرها، وهو ما يدخل المشاهد فى أجواء الفيلم سريعا، و يقوم ببطولته كل من الفنان حسني شتا والفنانة إلهام عبد البديع والفنانة هاجر الشرنوبي بمشاركة كل الفنانة "إنتصار"و النجمة "هناء الشوربجي" والفنان القدير "جميل برسوم" و الفنان "محمد نجاتي" الذي يظهر كضيف شرف للفيلم.



الفيلم من تأليف وإخراج "أشرف فاروق" ومن إنتاج شركة جو برودكشن للمنتجين عبد الإله عبد المجيد، وولاء عبد المجيد

منتج منفذ "فائق عبد المجيد" والمنتج الفني "عماد شحاته" و مديرالتصوير "أسامة بركات" ومهندس الديكور "وائل عبد الله" والمخرج المنفذ "أحمد الليثي".



ومن المقرر أن يعلن فريق عمل الفيلم في الفترة القادمة عن موعد الإنتهاء من الفيلم إستعدادا لطرحة للجمهور.