أظهرت التقارير الأولية لنتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حدوث مفاجآت من العيار الثقيل في مختلف الدوائر الانتخابية الثمانية التي تضمها محافظة سوهاج، حيث انتهت جميع الدوائر من عمليات فرز أصوات الناخبين.

تنافس 28 مرشحا فى جولة الإعادة على 14 مقعدا في 8 دوائر، وكشفت البيانات الإحصائية الأولية، فوز 10 مرشحين جدد، ولم يحتفظ سوى 4 مرشحين فقط من النواب السابقين بمقاعدهم تحت القبة، فكانت نسبة التغيير أكثر من 70%.

وأشارت التقارير الأولية بالدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح حفني، إلى حصول حاتم مبارك على أعلى الأصوات 46560 صوتا، بينما حصل أحمد عواجه على 46509 أصوات، وفازا بمقعدي الدائرة، فى حين حصل منافسيهما محمد فقير على 39890 صوتا، وحازم حمادي على 39805 أصوات.

وفى الدائرة الثانية التى تضم مركزى أخميم وساقلته، بالإضافة إلى حي الكوثر، أشار البيان الإحصائى إلى حصول النائب السابق زكريا حسان بن قرية سفلاق بساقلته على 52 ألفا و4 أصوات، واحتفظ بكرسيه، بينما حصل محمد لبيب مرشح حزب مستقبل وطن على 38 ألفا و351 صوتا، واقتسمت أخميم وساقلته مقعدى الدائرة بين القديم والجديد، بينما منافسيهما النائب السابق عفيفى الشريف حصل على 34 ألفا و251 صوتا، وأحمد العمدة عسل على 32 ألفا و534 صوتا.

وأشارت التقارير الأولية بالدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، إلى حصول المرشح رفعت شكيب، وهو وجه جديد يخوضها للمرة الأولى، على 36 ألف صوت، وفاز بمقعد الدائرة، بينما حصل منافسه اللواء أحمد أبو الذهب على 33 ألفا و958 صوتا.

وفى أكبر الدوائر وأكثرها سخونة، الدائرة الرابعة، ومقرها مركز طهطا وتضم مراكز طهطا وجهينة وطما، بالإضافة إلى قسم طهطا، أشار البيان الإحصائي إلى احتفاظ النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، بمقعده وحصد أكبر الأصوات حيث حصل على 90 ألفا و718 صوتا، والمرشح إبراهيم خليفة أبودوح على 71 ألفا و315 صوتا، والمرشح نشأت عباس على 65 ألفا و89 صوتا (وجهين جديدين).

بينما حصل منافسيهم المرشح مصطفى أبودومه على 54 ألفا و12 صوتا، والمرشح إيهاب مصلح على 58 ألفا و288 صوتا، واللواء صلاح شوقي 50 ألفا و563 صوتا.

وأشارت التقارير الأولية في الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا وتضم مركزي جرجا والعسيرات، بالإضافة إلى قسم جرجا، ومخصص لها مقعدين، إلى احتفاظ النائب ياسر نصر، بن العسيرات، بكرسيه وحصل على 52780 صوتا، وعاد الدكتور خليفة رضوان إلى القبة بعد غياب دورتين وحصل على 52395 صوتا، بينما حصل منافسيهما عبدالمنعم أبوالفتوح على 30213 صوتا.

وشهدت الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة، والتى خصص لها مقعد واحد مفاجأة من العيار الثقيل فجرها المرشح المستقل عاطف عثمان كعربان، الذى حصد أعلى الأصوات، وحصل على 36 ألف صوت، بينما أطاح بمنافسه إسماعيل مظهر أبو كريشة الذى لم يحصل إلا على 28180 صوتا، ولأول مرة يخرج كرسي البرلمان من آل أبو كريشه ويخطفه كعربان، بن قرية العيساوية، حيث بلغ عدد الناخبين في الدائرة 257681 ناخبا وناخبة، حضر منهم 66923 ناخبا، والأصوات الباطلة بلغت 2027 صوتا، والصحيح 64896 صوتا والدائرة مخصص لها مقعد واحد فقط.

وفى الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا والمخصص لها مقعدين، أشار البيان الإحصائى إلى حصول النائب محمود أبو الخير على 44 ألفا و730 صوتا، واحتفظ بكرسيه تحت القبة -وهو يمثل قبائل العرب- بينما حصل اللواء نور أبو ستيت -بن قرية أولاد عليو- وهو يمثل قبائل هوارة وحصل على 32 ألفا و85 صوتا، بينما حصل منافسيهما حمدي شاهين على 29 ألفا و530 صوتا، بينما حصل يوسف أبو حمودي على 31 ألفا و793 صوتا.

وشهدت الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام مفاجأة بفوز أحمد عبدالسلام قورة بمقعد الدائرة على حساب النائب السابق جابر الطويقي، حيث أشار البيان الإحصائي إلى حصول أحمد عبدالسلام قورة على 35611 صوتا، وجابر الطويقى على 23313 صوتا.