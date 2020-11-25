استقالة وزيرة بريطانية بسبب خفض المساعدات الخارجية

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أعلنت الوزيرة بوزارة الخارجية البريطانية البارونة ليز سوج، استقالتها من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب تخفيض المساعدات الخارجية.

وقالت في رسالة إلى رئيس الوزراء: "يواجه الكثيرون في بلادنا تحديات خطيرة نتيجة للوباء.. لكنني أعتقد أنه خطأ كبير أن نتخلى عن التزامنا بإنفاق 7ر0 % من الدخل القومي الإجمالي على التنمية ".

وتأتي استقالتها ردا على إعلان وزير الخزانة ريشي سوناك أن بريطانيا ستخفض ميزانية مساعداتها الخارجية من 7ر0 % إلى 5ر0%إلى أن يتحسن وضعها المالي.

وأكدت أن "قطع المساعدات البريطانية يهدد بتقويض جهودك للترويج لبريطانيا العالمية وسيقلل من قدرتنا على التأثير على الدول الأخرى لفعل الصواب".

وأضافت "لا أستطيع أن أدعم هذا القرار أو أدافع عنه. لذلك من الصواب أن أقدم استقالتي".