ننشر النتائج الأولية لفرز أصوات مرشحي انتخابات مجلس النواب في الإسكندرية

أنهت جميع لجان الحصر العامة وعددها 5 وهي: "المنتزه، الرمل، سيدي جابر، محرم بك، الدخيلة"، وتنافس فيها 26 مرشحًا للفوز بـ13 مقعدًا فرديًا، أعمالها قرب فجر اليوم الأربعاء، بإعلان البيانات الإحصائية لنتائج فرز أصوات الناخبين، في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات النيابية 2020 في الإسكندرية، الشروق تستعرض جميع النتائج في السطور التالية:

• الدائرة الأولى "المنتزه":

تضم أقسام شرطة "أول وثانٍ وثالث المنتزه"، ومن لهم حق التصويت فيها 1 مليون و108 آلاف و34 ناخبا، حضر منهم، 43 ألفا و391 ناخبا، والأصوات الصحيحة بلغت 36 ألفا و221 صوتا، بينما الباطلة فبلغت 7 آلاف و120 صوتا.

وحصل: أبو العباس تركي، على 26 ألفا و311 صوتا، ومحمد الحمامي، 21 ألفا و898 صوتا، وأشرف سردينه 19 ألفا و101 صوتا، وعبد الفتاح محمد، 18 ألفا و244 صوتا، ليحصدوا مقاعد الدائرة الـ4، فيما خسر كلًا من: مي محمود، بحصولها على 15 ألفا و387 صوتا، ومروة التوني، 15 ألفا و982 صوتا، ومحمد الجمسي، 12 ألفا و868 صوتا، ومحمد الهواري، 15 ألفا و93 صوتا.

• الدائرة الثانية "الرمل":

تضم أقسام شرطة "أول وثانٍ الرمل"، ومن لهم حق التصويت فيها 704 آلاف و146 ناخبا، حضر منهم، 52 ألفا و57 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 44 ألف و280 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 7 آلاف و777 صوتا.

وحصل، عمر الغنيمي، مستقل، على 29 ألفا و985 صوتا، وأحمد عبدالمجيد، 26 ألفا و597 صوتا، وعلي الدسوقي، 26 ألفا و100 صوتا، مرشحا حزب مستقبل وطن، ليحصدوا مقاعد الدائرة الـ3، فيما خسر كلًا من: إلهام المنشاوي، بحصولها على 17 ألفا و707 أصوات، ومحمود عسكر، 14 ألفا و251 صوتا، وعفيفي كامل، 18 ألفا و200 صوتا.

• الدائرة الثالثة "سيدي جابر":

وتضم قسمي شرطة "سيدي جابر وباب شرقي"، ومن لهم حق التصويت فيها 496 ألفا و898 ناخبا، حضر منهم 30 ألفا و834 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 25 ألف و723 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 5161 صوتا.

وحصل كلًا من: مجدي صادق الوليلي، حزب الشعب الجمهوري، على 18 ألف و234 صوتا، وأحمد المصري، حزب مستقبل وطن، 14 ألف و428 صوتا، ليحسما مقعدي الدائرة، فيما خسر كلًا من: مصطفى أبو زهرة بحصوله على 11 ألفا و129 صوتا، وسمير البطيخي 7 آلاف و655 صوتا.

• الدائرة الرابعة "محرم بك":

وتضم أقسام شرطة "محرم بك وكرموز ومينا البصل"، ومن لهم حق التصويت فيها 707 آلاف و16 ناخبا، حضر منهم 90 ألفا و463 ناخبا، والأصوات الصحيحة 77 ألف و2 صوتا، بينما الباطلة فبلغت 13 آلاف و461 صوتا.

وحصل كلًا من: محمد جبريل، على 56 ألفا و56 صوتا، ومحمود قاسم 43 ألف صوت، مرشحا حزب مستقبل وطن، ليفوزا بمقعدي الدائرة، بينما خسر كلًا من: النائبين الحاليين: هيثم الحريري، بحصوله على 30 ألفا و74 صوتا، وعمرو كمال، على 24 ألفا و874 صوتا.

• الدائرة السادسة "الدخيلة":

وتضم أقسام شرطة "الدخيلة والعامرية وبرج العرب"، وبلغ من لهم حق التصويت فيها 796 ألفا و987 ناخبا، حضر منهم 95 ألفا و917 ناخبا، والأصوات الصحيحة 87 ألف و860 صوتا، بينما الباطلة 8 آلاف و57 صوتا.

وحصل كلًا من: أحمد خليل خير الله، على 64 ألفا و653 صوتا، وأحمد عبد الحميد الشريف، على 58 ألفا و646 صوتا، ليحسم مرشحا حزب النور المقعدين المتبقين بالدائرة، فيما خسر كلًا من: محمد عبد الناصر، حزب مستقبل وطن، بحصوله على 30 ألفا و101 صوتا، والنائب مصطفى الطلخاوي، مستقبل وطن، على 25 ألفا و614 صوتا.

يُذكر أن الصافي عبد العال الصغير، كان حسم المقعد الوحيد للدائرة الخامسة وتضم أقسام شرطة العطارين واللبان والمنشية والجمرك، فيما فاز، رزق راغب ضيف الله، وحسين العقاري، بمقعدين من أصل 4 بدائرة الدخيلة، خلال الجولة الأولى.

وجرت الانتخابات داخل 363 مقرًا انتخابيًا في الإسكندرية، ضمت 1083 لجنة فرعية، موزعة على 5 دوائر انتخابية، بنطاق 14 قسم شرطة، كانت مجهزة لاستقبال 3 ملايين و813 ألفًا و72 مواطنًا، مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وأمنت الشرطة، بإشراف اللواء سامي غنيم، مدير الأمن الإسكندرية، على مدار يومين، مراكز الاقتراع، حيث تم رصد نشاطًا أمنيًا في محيطها وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وسط تعزيز الأقوال الأمنية، والخدمات لتحقيق السيولة المرورية بالطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، مع مراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنافس في الإسكندرية 26 مرشحًا، موزعين على 5 دوائر استهدفوا الفوز بـ13 مقعدًا فرديًا، "4 للمنتزه، و3 مقاعد وللرمل، ومقعدين لسيدي جابر، ومقعدين لمحرم بك، ومقعدين للدخيلة، بعد حسم نصف مقاعدها، بجانب حسم مقعد دائرة العطارين في الجولة الأولى، والتي لم تُجرى فيها جولة الإعادة.

ويتشكل مجلس النواب المصري من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المُغلقة المُطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

الجدير بالذكر، أن النتائج المعلنة من اللجان العامة في الإسكندرية تُعتبر مؤشرات أولية، وفي انتظار إعلان النتائج النهائية عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات؛ فهي الجهة المنوط بها إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.