 هاني شاكر وأحمد سعد يطرحان أغنية «يا بخته» - بوابة الشروق
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

هاني شاكر وأحمد سعد يطرحان أغنية «يا بخته»

إيمان محمود
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 9:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 9:54 م

طرح الفنانان هاني شاكر و أحمد سعد اليوم الأربعاء كليب أغنية "يا بخته"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد ابراهيم، ألحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، ومهندس صوت أحمد جودة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك