هاني شاكر وأحمد سعد يطرحان أغنية «يا بخته»

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طرح الفنانان هاني شاكر و أحمد سعد اليوم الأربعاء كليب أغنية "يا بخته"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
الأغنية من كلمات أحمد ابراهيم، ألحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، ومهندس صوت أحمد جودة.