الحضري: تشرفت بتواجدي ضمن لجنة التصويت لجوائز الأفضل بالفيفا

أعرب عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عن سعادته باختياره كعضو ضمن لجنة تصويت الأفضل في العالم 2020.

ونشر الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" تشرفت كوني عضو لجنة التصويت لجوائز الأفضل The best»».

وأضاف:" شكرًا فيفا على هذه الفرصة الرائعة التي تعد اعتراف بهؤلاء الذين بذلوا الكثير من أجل لعبتنا".

ويتنافس على جائزة أفضل اللاعبين 2020 كلًا من محمد صلاح مع زملائه ساديو ماني وفيرجل فان دايك وتياجو ألكانتارا بجانب كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، ولاعبا باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ونيمار جونيور.

كما يتنافس على الفوز بالجائزة كلًا من سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد وليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وروبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.