الحكومة: مصر ضمن قائمة السفر الآمن حول العالم

الصحة: مصر البلد الوحيد في المنطقة الذي شهد عودة للأنشطة الفنية والثقافية



ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، حيث عرضت خلاله هالة زايد، وزير الصحة والسكان، تقريراً حول موقف تطور فيروس كورونا المستجد في مصر، من خلال تناول معدل الإصابات على مستوى المحافظات.

وأشارت هالة زايد إلى المحافظات التي شهدت زيادة مرتفعة في أعداد الإصابات بكورونا، ويأتي على رأسها القاهرة ثم الإسكندرية ثم الغربية، ثم الأقصر، وكذلك المحافظات التي تشهد زيادة متوسطة في أعداد الإصابات، مثل المنوفية، وسوهاج، وأسوان، والأخيرة التي تشهد انخفاضاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مثل جنوب سيناء، والمنيا، والسويس، والإسماعيلية.

وتناولت موقف الخطوات التنفيذية التي تقوم بها مصر للحصول على لقاح فيروس كوورنا المستجد، وعرضت موقف اللقاحات البحثية العالمية، مشيرة إلى أن عدد اللقاحات الأحدث يبلغ 217 لقاحاً، منها عدد 63 لقاحاً بالتجارب السريرية.

وعرضت وزيرة الصحة موقف السياحة العالمية والوطنية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ما أكده البيان المشترك بين منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والذي تم التأكيد خلاله على أهمية التعاون أكثر من أي وقت مضى، بين القطاع الصحي، والقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة قطاع السياحة، مع مشاركة المعلومات المُحدثة والموثوقة، سواء بالنسبة للسياح أو لقطاع السياحة.

وحول وضع مصر عالمياً فيما يخص السياحة والسفر، قالت زايد إن قائمة السفر الآمن حول العالم تضمنت "100 وجهة" من ضمنها جمهورية مصر العربية، وتشمل القائمة الدول التي تبنت بروتوكولات موحدة عالمياً، وأظهرت التزامها بالتدابير الصحية، لذا تم السماح لها بإعادة فتح قطاع السياحة لديها أثناء تعافيها من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أن عودة الأنشطة والفعاليات وطنياً تعد شهادة تميز لإدارة الحكومة المصرية للأزمة، مما جعل مصر هي البلد الوحيد تقريباً في المنطقة التي شهدت عودة للأنشطة الفنية والثقافية، في وقت لا تزال فيه الدول الأخرى في المنطقة والعديد من دول العالم تغلق أبواب مؤسساتها أمام الجمهور جراء إجراءات الغلق المتبعة بسبب فيروس كورونا.