هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب جفاف الجلد، بداية من عادات الاستحمام اليومية إلى الطقس الشتوي؛ لذلك يمكن الاعتماد كثيرًا على العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكن أن تعالج البقع الجافة دون عناء، وذلك كما نشرها موقع "هيلث لاين".

• منظف زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون هو زيت طبيعي رائع يستخدم على البشرة الجافة، حيث يعمل كمنظف طبيعي وكذلك مرطب، وذلك عن طريق فرك القليل من زيت الزيتون على البشرة ووضع قطعة قماش مبللة دافئة على الوجه حتى تبرد.

• قناع الأفوكادو

يمكن هرس نصف حبة أفوكادو وخلطها بملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ويمكن أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل إذا كانت البشرة شديدة الجفاف، ثم يوضع هذا الخليط على الوجه ويترك لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله.

• مقشر زيت الزيتون والسكر

يُمزج نصف كوب من السكر مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم يفرك المقشر برفق على البشرة وغسله بعد فترة وجيزة، مع الحرص على استخدم مرطبًا مهدئًا.

• دقيق الشوفان

يعمل دقيق الشوفان على ترطيب البشرة الجافة، لأنه منتج في حد ذاته مهدئ للغاية، حيث يساعد البشرة على استعادة رطوبتها من ماء الاستحمام.

• قناع دقيق الشوفان والعسل

يمكن خلط ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل ورشّة من الماء، ثم تسخين الخليط وفركه على البشرة، وتركه لمدة 15-20 دقيقة كقناع مهدئ ومرطب.