الهند تسجل 44 ألفا و376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 44 ألفا و376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 9 ملايين و222 ألفا و216 شخصا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 481 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 134 ألفا و699 حالة.

وقد ذكرت وسائل إعلام هندية، أن أحمد باتيل، 71 عاما، العضو البارز بجزب المؤتمر، وأحد المستشارين السياسيين المقربين لسونيا غاندي، توفى في مستشفى جورجاون صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باتيل، وقال إن دوره في تعزيز حزب المؤتمر لن ينسى مطلقا.