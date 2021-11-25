سبورتنج لشبونة يطيح بدورتموند ويتأهل للدور الثاني بدوري الأبطال

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لحق سبورتنج لشبونة البرتغالي بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / 1 على بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول (دور المجموعات) للبطولة.

وشهدت نفس المجموعة اليوم أيضا فوز أياكس الهولندي 2 / 1 على مضيفه بشكتاش التركي.

ورفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى تسع نقاط لينفرد بالمركز الثاني في المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام دورتموند الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في مبارياته بهذه المجموعة.

وضمن سبورتنج لشبونة إنهاء منافسات الدور الأول في المركز الثاني بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة لتفوقه في فارق المواجهة المباشرة مع دورتموند.

وأنهى سبورتنج الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما بدرو جونزالفيس في الدقيقتين 30 و39 .

وفي الشوط الثاني ، استغل الفريق تفوقه العددي بعد طرد إيمري تشان لاعب دورتموند في الدقيقة 75 ، وسجل هدفه الثالث عن طريق بدرو بورو في الدقيقة 81 فيما سجل دونيايل مالين الهدف الوحيد لدورتموند في نهاية المباراة.

وقلب أياكس الهولندي تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 في الشوط الثاني على مضيفه بشكتاش.

وحافظ أياكس على العلامة الكاملة محققا انتصاره الخامس على التوالي ليعزز صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة علما بأنه ضمن التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) قبل مباريات هذه الجولة.

وفي المقابل ، ظل رصيد بشكتاش خاليا من النقاط حيث مني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي.

وأنهى بشكتاش الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رشيد غزال من ضربة جزاء في الدقيقة 22 .

وفي الشوط الثاني ، رد أياكس بثنائية مستحقة عبر اللاعب البديل سيباستيان هيلر في الدقيقتين 54 و69 .

ورفع هيلر رصيده إلى تسعة أهداف في البطولة هذا الموسم ليقتسم صدارة هدافي البطولة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وقدم بشكتاش عرضا قويا في الشوط الأول وكان الفريق الأفضل والأكثر هجوما لكن عابه إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى أياكس في ظل التسرع أحيانا وعدم التركيز أحيانا أخرى خاصة من مهاجمه سايل لارين.

وشكل لاعب الوسط الفرنسي جورج كيفن نكودو إزعاجا مستمرا لدفاع أياكس لكن لاعبي بشكتاش فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم أمام مرمى أياكس إلى أهداف.

وفي المقابل ، أهدر محمد دارامي أكثر من فرصة خطيرة لأياكس على مدار هذا الشوط المثير.

وترجم بشكتاش تفوقه في الشوط الأول إلى هدف التقدم في الدقيقة 22 من ضربة جزاء احتسبها الحكم ضد اللاعب نصير مزراوي مدافع أياكس في الدقيقة 20 .

وسدد رشيد غزال ضربة الجزاء مسجلا هدف التقدم لأصحاب الملعب الذين تضاعفت ثقتهم بعد هذا الهدف لكنهم واصلوا إهدار الفرص السهلة خاصة عن طريق لارين لينتهي الشوط بتقدم بشكتاش بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني ، لعب سيباستيان هيلر مهاجم أياكس بدلا من دارامي غير الموفق في الشوط الأول.

وبالفعل ، تحسن أداء أياكس في الشوط الثاني ، وقلب الفريق تأخره إلى فوز ثمين بفضل ثنائية للبديل هيلر الذي أثار إزعاجا شديدا لدفاع بشكتاش وكاد يكمل الثلاثية (هاتريك) في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.