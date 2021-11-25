موسم شتاء ساخن للفنادق العائمة والثابتة بالأقصر بعد فترة جمود بسبب «كورونا»

- عثمان: طريق المواكب المقدسة ينقل الأقصر إلي سياحة الكيف

- القيادة السياسية دعمت القطاع وتعيد الوجه الحضاري لأثارنا

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، أن طريق المواكب المقدسة المعروف إعلاميا بـ«طريق الكباش»، ينقل السياحة الثقافية من مرحلة سياحة الكم إلى سياحة الكيف، وتسويقها لشريحة من السائحين ذات الإنفاق المرتفع.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن القيادة السياسية ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمت السياحة الثقافية، مشيرا إلى اهتمام الرئيس بالحفاظ عل آثار مصر وتراثها وإعادة الوجه الحضاري لها وضرورة استفادة أبناء المجتمع المحلي من تطوير المقصد السياحي، موضحا أن ما يحدث اليوم سوف يترجم لفرص عمل للشباب و المرأة.



وأضاف أن التدفقات الحالية لحركة السياحة علي الفنادق العائمة والثابتة يؤشر لموسم شتاء دافئ بعد فترة من الجمود على خلفية انتشار جائحة كورونا، لافتا إلى أن طريق المواكب المقدسة هو الحدث الأهم بعد اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

كما تابع أن الأقصر سوف تكون نموذجا حيا للتنمية المستدامة في ملف السياحة، من حيث خلق فرص عمل مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالقطاع السياحي، مشيرا إلى أن الطلب على الأقصر الآن يرتفع بشكل كبير من حيث الرغبة في إقامة و تنظيم أحداث مثل تنظيم عروض أزياء عالمية للاستفادة من زخم الاحتفال بطريق المواكب المقدسة، إلى جانب أن هناك شركات سياحية كبري ترغب في مد فترة إقامة السائح في الأقصر الأمر الذي يؤدي إلى زيادة متوسط عدد الليالي السياحية ومتوسط انفاق السائح.

كما أكد رئيس تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة سوف تدعم برامج التدريب للشباب لرفع كفاءة العنصر البشري و الذي يعد حجر الزاوية في إثراء التجربة السياحية، إلى جانب نشر الوعي السياحي لدي المجتمع المحلي.

وتابع أن المشهد الأسطوري الذي تشهده الأقصر حاليا سوف يتداوله العالم علي منصات التواصل الاجتماعي خاصة في الدول المصدر لحركة السياحة الثقافية إلى الأقصر، وهو ما ينعكس إيجابيا علي مستوي الحجوزات خلال الموسم الحالي.